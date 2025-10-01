Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Gorontalo

Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, 4 Rumah Rusak

Rabu, 01 Oktober 2025 – 09:28 WIB
Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, 4 Rumah Rusak - JPNN.COM
Gempa merusak bangunan rumah warga di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025) dini hari. ANTARA/HO-BNPB

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu dini hari.

Pusat gempa dideteksi berada di dasar laut pada kedalaman 11 kilometer dengan titik koordinat 7,25 derajat lintang selatan (LS) dan 114,22 derajat bujur timur (BT), atau jika ditarik garis lurus berada 50 kilometer di sebelah tenggara Kabupaten Sumenep.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat gempa itu.

"Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Rabu (1/10).

BNPB mencatat empat rumah warga rusak pascagempa bumi M 6,5 yang mengguncang Kabupaten Sumenep.

Menurut Muhari, kerusakan rumah tersebut terjadi pada sejumlah desa di empat kecamatan, yakni Gayam, Nonggunong, Talango, dan Saronggi.

“Dari laporan visual di lapangan, kondisi dinding rumah roboh dan puing berserakan ke tanah," ungkapnya.

BNPB mencatat gempa dirasakan sedang hingga kuat di sebagian besar wilayah Madura, Surabaya, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Gresik, hingga Mojokerto.

Gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Sumenep. Laporan sementara, empat rumah mengalami kerusakan akibat gempa itu.

