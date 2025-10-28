Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gempa M 6,5 Mengguncang Leeward Islands, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di RI

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:25 WIB
Gempa M 6,5 Mengguncang Leeward Islands, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di RI - JPNN.COM
Titik gempa bumi Leeward Islands, Laut Karibia, pada Senin (27/10/2025). ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Leeward Islands, Laut Karibia, pada Senin (27/10) malam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi M 6,5 yang mengguncang wilayah Leeward Islands tidak berpotensi menimbulkan tsunami di perairan Indonesia.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono  menjelaskan bahwa gempa terjadi pada pukul 19.38.40 waktu setempat dengan episenter terletak di koordinat 16,537° LU dan 59,568° BB, pada kedalaman 10 kilometer.

“Berdasarkan hasil analisis, gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi antara Lempeng Karibia dan Lempeng Amerika Utara,” ujar Daryono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10) dini hari.

Dia menambahkan karena lokasi episenter gempa cukup jauh dari wilayah Indonesia, tidak ada potensi tsunami yang mengancam kawasan pesisir Tanah Air.

Hingga pukul 21.00 WIB, BMKG juga belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan di sekitar wilayah sumber gempa.

“BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” katanya.

Sejauh ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat guncangan gempa tersebut.

BMKG tegaskan gempa bumi M 6,5 yang mengguncang wilayah Leeward Islands tak berpotensi menimbulkan tsunami di RI.

TAGS   Gempa Bumi  Leeward Islands  BMKG  Tidak Berpotensi Tsunami  Indonesia 
