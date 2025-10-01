Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Gempa M 6,9 Guncang Filipina, Korban Tewas Mencapai 61 Orang

Rabu, 01 Oktober 2025 – 14:25 WIB
Gempa M 6,9 Guncang Filipina, Korban Tewas Mencapai 61 Orang - JPNN.COM
Ilustrasi gempa bumi. ILUSTRATOR: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com.

jpnn.com - ANKARA - Korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 6,9 yang mengguncang wilayah Cebu, Filipina, terus bertambah. Media lokal pada Rabu melaporkan gempa bumi M 6,9 yang mengguncang Cebu, menewaskan sedikitnya 61 orang dan melukai lebih dari 140.

Otoritas setempat mengatakan 27 orang tewas di Kota Bogo.

Sementara, korban tewas lainnya dilaporkan dari San Remigio dan kota-kota lain yang dekat dengan pusat gempa.

Baca Juga:

Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa yang terjadi Selasa pukul 21.59 malam waktu setempat (20.59 WIB), berpusat di 21 kilometer timur laut Kota Bogo, dengan kedalaman dangkal 5 kilometer, seperti yang dikutip Inquirer.

Survei Geologi AS awalnya mencatat gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,0 sebelum merevisinya menjadi lebih rendah.

Namun, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, mengatakan tidak ada ancaman tsunami yang signifikan.

Baca Juga:

Tim penyelamat dan pencarian telah tiba di daerah terdampak sementara gempa susulan masih terus terjadi di wilayah tersebut.

Pihak berwenang khawatir jumlah korban tewas dapat terus bertambah.

Jumlah korban tewas akibat gempa bermagnitudo 6,9 yang mengguncang Cebu, Filipina, menjadi 61 orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gempa Bumi  Korban tewas  gempa  Filipina 
BERITA GEMPA BUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp