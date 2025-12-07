Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

Gempa M 7,0 Guncang Wilayah Dekat Yakutat Alaska

Minggu, 07 Desember 2025 – 09:40 WIB
Gempa M 7,0 Guncang Wilayah Dekat Yakutat Alaska - JPNN.COM
Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - MOSKOW - Laporan Survei Geologi AS (USGS) menyebutkan gempa bumi bermagnitudo 7,0 mengguncang wilayah dekat Kota Yakutat di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, tepatnya di dekat perbatasan Alaska, AS,-Yukon, Kanada.

USGS menyebut gempa terjadi pada Sabtu (6/11) pukul 20:41 GMT atau Minggu 03:41 WIB, di sekitar 90 kilometer sebelah utara-timur laut Yakutat.

Pusat gempa berada pada kedalaman sekitar 10 kilometer.

Baca Juga:

Berdasarkan peta yang ditampilkan di situs USGS, lokasi episentrum tercatat berada di bagian selatan Yukon Territory, Kanada.

Yukon berada di sudut barat laut Kanada, berbatasan langsung dengan Alaska (AS) di barat, British Columbia di selatan, dan Northwest Territories di timur, dengan Laut Beaufort (Samudra Arktik) di utara.

Yukon beribu kota di Whitehorse, dan wilayah ini terkenal dengan bentang alamnya yang liar, Sungai Yukon, serta Taman Nasional Kluane. 

Baca Juga:

Sementara itu, Yakutat ialah sebuah kota dan wilayah (borough) yang terletak di negara bagian Alaska, AS, di tepi Teluk Alaska. 

Lokasinya terpencil dan terkenal dengan alamnya yang indah, Gletser Hubbard, serta aktivitas memancing kelas dunia, dengan akses utama melalui udara (bandara) atau laut (ferry Alaska Marine Highway) karena tidak ada akses jalan darat ke dunia luar.  (antara/jpnn)

Gempa bumi magnitudo 7,0 guncang wilayah dekat Yakutat, Alaska, Amerika Serikat.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gempa  gempa bumi 7.0  Alaska  Amerika Serikat  amerika-kanada 
BERITA GEMPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp