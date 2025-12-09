Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka

Selasa, 09 Desember 2025 – 10:37 WIB
Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka - JPNN.COM
Ilustrasi gempa. Foto: ANTARA/HO BMKG

jpnn.com - TOKYO - Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang wilayah timur laut Jepang, pada (Senin (8/12) dan mengakibatkan 30 orang terluka. 

Menurut Badan Meteorologi Jepang, gempa terjadi pada Senin (8/12) pukul 23.15 waktu setempat di lepas pantai Pasifik Prefektur Aomori pada kedalaman 54 kilometer.

Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan potensi gempa dengan magnitudo serupa atau lebih besar di wilayah yang sama dalam beberapa hari mendatang.

Baca Juga:

Peringatan khusus itu menjadi yang pertama bagi pesisir Hokkaido dan pantai Sanriku, kawasan yang membentang dari Aomori hingga Iwate dan Prefektur Miyagi.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Selasa (9/12) menyampaikan bahwa 30 orang terluka akibat gempa M 7,5 yang mengguncang wilayah timur laut Jepang pada malam sebelumnya.

Dia pun memperingatkan kemungkinan munculnya gempa serupa atau bahkan lebih kuat di sepanjang pesisir Pasifik.

Baca Juga:

Kantor Kabinet meminta masyarakat untuk tetap dalam kondisi waspada setidaknya selama satu minggu, termasuk menyiapkan perlengkapan darurat guna memudahkan evakuasi bila diperlukan.

Gempa tersebut terjadi di sepanjang palung di lepas pantai Hokkaido dan timur laut Jepang.

Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang Jepang dan mengakibatkan 30 orang terluka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gempa Jepang  Gempa terkini  korban gempa  Jepang  Gempa Bumi 
BERITA GEMPA JEPANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp