Gempa M 7,5 Mengguncang Jepang, 30 Orang Terluka

jpnn.com - TOKYO - Gempa bumi bermagnitudo 7,5 mengguncang wilayah timur laut Jepang, pada (Senin (8/12) dan mengakibatkan 30 orang terluka.

Menurut Badan Meteorologi Jepang, gempa terjadi pada Senin (8/12) pukul 23.15 waktu setempat di lepas pantai Pasifik Prefektur Aomori pada kedalaman 54 kilometer.

Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan potensi gempa dengan magnitudo serupa atau lebih besar di wilayah yang sama dalam beberapa hari mendatang.

Peringatan khusus itu menjadi yang pertama bagi pesisir Hokkaido dan pantai Sanriku, kawasan yang membentang dari Aomori hingga Iwate dan Prefektur Miyagi.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Selasa (9/12) menyampaikan bahwa 30 orang terluka akibat gempa M 7,5 yang mengguncang wilayah timur laut Jepang pada malam sebelumnya.

Dia pun memperingatkan kemungkinan munculnya gempa serupa atau bahkan lebih kuat di sepanjang pesisir Pasifik.

Kantor Kabinet meminta masyarakat untuk tetap dalam kondisi waspada setidaknya selama satu minggu, termasuk menyiapkan perlengkapan darurat guna memudahkan evakuasi bila diperlukan.

Gempa tersebut terjadi di sepanjang palung di lepas pantai Hokkaido dan timur laut Jepang.