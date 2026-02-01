Gempa Magnitudo 5,2 Mengguncang Maluku Tenggara

jpnn.com - Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada Minggu sekitar pukul 04.21 WIB atau pukul 6.21 WIT.

Gempa bumi tersebut dipastikan tidak berpotensi Tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi yang dikutip di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa gempa yang mengguncang Kabupaten Maluku Tenggara, berlokasi di titik koordinat Lok 6.54LS, 130.76BT.

Lokasi tersebut, menurut data yang sama yaitu berjarak sekitar 170 kilo meter Barat Laut Maluku Tenggara, dengan kedalaman 118 kilometer.

Informasi yang sama menyatakan bahwa data yang disampaikan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun resmi BMKG.

BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG.(ant/jpnn)