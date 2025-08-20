Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gempa Membuat Perjalanan Kereta di Stasiun Palmerah Dihentikan Sementara

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:20 WIB
Stasiun Palmerah, Jakarta Barat dipadati penumpang lantaran perjalanan kereta diberhentikan sementara menyusul gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terasa hingga wilayah Jakarta, Rabu (20/8/2025) malam. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang terasa hingga wilayah Jakarta, pada Rabu malam membuat perjalanan kereta di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat dihentikan sementara.

Salah satu karyawati swasta asal Ciledug, Sisil mengaku hingga pukul 20.35 WIB dirinya sempat tertahan di Stasiun Palmerah lantaran perjalanan kereta ke arah tempat tinggalnya dihentikan sementara.

"Situasi Stasiun Palmerah penuh, ada yang duduk di tangga, karena kursinya pada penuh semua. Kereta Stasiun Tanah Abang ke arah Rangkas Bitung infonya diberhentikan. Enggak tau sampai kapan," kata Sisil saat dihubungi, Rabu malam.

Gempa itu pun dirasakannya ketika tengah makan di Sate Senayan di kawasan Menteng. Namun, para pelanggan di tempat itu tidak begitu panik.

"Pas lagi makan, mejanya gerak, sekitar jam 20.00 WIB kurang. Mereka (pelanggan) enggak begitu merasa. Kayak cuma 'gempa ya' gitu? Teman-teman kayak enggak fokus juga kan lagi pada ngobrol," kata Sisil.

Kini, Sisil pun menunggu jemputan suaminya yang mengendarai sepeda motor.

"Saya jadinya nunggu suami saya. Pulang pakai motor aja bareng suami," imbuh Sisil.

Dalam akun X Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,9.

Gempa magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi yang terasa hingga wilayah Jakarta membuat perjalanan kereta di Stasiun Palmerah dihentikan sementara.

gempa  Stasiun Palmerah  kereta  kereta api  Gempa Jakarta  BMKG 
