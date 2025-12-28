Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gempa Pasaman Sumbar, Ini Penjelasan BMKG

Minggu, 28 Desember 2025 – 10:56 WIB
Gempa Pasaman Sumbar, Ini Penjelasan BMKG - JPNN.COM
Ilustrasi gempa bumi. ILUSTRATOR: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com.

jpnn.com, PADANG - Gempa bumi magnitudo 4,7 berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (28/12).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

"Gempa tektonik magnitudo 4,7 yang terjadi pada pukul 09.11 WIB tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang BMKG Suaidi Ahadi.

Baca Juga:

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 4,7 dengan episenter terletak pada koordinat 0.13 derajat Lintang Selatan, 100.08 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 kilometer barat daya Bonjol, Kabupaten Pasaman di kedalaman 10 kilometer.

Setelah memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa, kata dia, gempa yang terjadi merupakan kategori dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Kajai-Talamau.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa ini dirasakan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam.

Baca Juga:

Guncangan gempa juga turut dirasakan warga di Kota Padang Panjang hingga Kota Payakumbuh.

Hingga pukul 09.33 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu kali aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo 4.7. (antara/jpnn)

Gempa bumi magnitudo 4,7 berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (28/12).

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  gempa  Pasaman  Pasaman Sumbar  sumbar 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp