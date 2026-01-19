Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Jambi

Gempa Tektonik M 5,1 di Jambi, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Senin, 19 Januari 2026 – 21:07 WIB
Gempa Tektonik M 5,1 di Jambi, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami - JPNN.COM
Ilustrasi - Seismograph gempa bumi. ANTARA/Anadolu/pri.

jpnn.com - JAMBI - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo atau M 5,1 terjadi di Sarolangun, Jambi, Senin (19/1) sekitar pukul 18.02 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tektonik M 5,1 itu tidak berpotensi tsunami.  

BMKG meng-update bahwa hasil analisis menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update magnitudo M 4,8.

Baca Juga:

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,65 derajat lintang selatan (LS) dan 102,14 derajat bujur timur (BT), atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sarolangun, Jambi, pada kedalaman 169 kilometer.

Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis lindu menengah akibat adanya deformasi batuan dalam kerak bumi.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust).

Baca Juga:

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Bengkulu dan Bengkulu Utara dengan skala intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Dia mengatakan bahwa hingga pukul 18.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

BMKG menegaskan gempa tektonik M 5,1 di Sarolangun, Jambi, tidak berpotensi tsunami.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gempa Bumi  gempa tektonik  gempa di sarolangun  tak berpotensi tsunami  BMKG 
BERITA GEMPA BUMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp