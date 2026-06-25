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JPNN.com - Internasional - Amerika

Gempa Venezuela: 32 Orang Dilaporkan Tewas, 700 Terluka

Kamis, 25 Juni 2026 – 14:50 WIB
Gempa Venezuela: 32 Orang Dilaporkan Tewas, 700 Terluka - JPNN.COM
Tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang ambruk di kawasan Altamira setelah gempa bumi melanda Caracas, Venezuela, Rabu 24 Juni 2026. Foto: AFP/Federico Parra.

jpnn.com - ISTANBUL - Gempa bumi mengguncang Venezuela, Rabu (24/6) waktu setempat, dan mengakibatkan korban jiwa.

Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan sekurangnya 32 orang tewas dan 700 lainnya terluka dalam gempa besar itu.

Angka tersebut merupakan informasi pertama yang disampaikan Rodriguez terkait jumlah korban gempa.

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Para seismolog mengonfirmasi gempa besar pertama bermagnitudo 7,2 melanda dekat Kota San Felipe, ibu kota negara bagian Yaracuy.

Sekitar 40 detik kemudian, gempa kedua yang lebih besar bermagnitudo 7,5 kembali terjadi di tenggara Kota Yumare.

Gempa tersebut merupakan lindu terbesar yang pernah melanda Venezuela dan terkuat selama 125 tahun terakhir.

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Menurut dinas Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), episentrum tersebut berkedalaman 10 kilometer dari permukaan tanah dan titiknya berada di barat wilayah pesisir Moron.

Gempa tersebut terasa dengan sangat kuat di ibu kota Caracas sehingga menyebabkan ambruknya sejumlah bangunan.

Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan sekurangnya 32 orang tewas dan 700 lainnya terluka dalam gempa besar yang mengguncang Venezuela.

Sumber ANTARA

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TAGS   Gempa Venezuela  Gempa Bumi  Korban tewas  Venezuela  Delcy Rodriguez 
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