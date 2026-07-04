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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gempar! Argentina Vs Tanjung Verde 1-1, Belum Selesai

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:49 WIB
Gempar! Argentina Vs Tanjung Verde 1-1, Belum Selesai - JPNN.COM
Momen gol Tanjung Verde ke gawang Argentina di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI - Awak FIFA kembali membuat kupasan sensasional seputar laga 32 Besar Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Tanjung Verde (Cabo Verde, Cape Verde) yang digelar di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB.

Saat ini laga belum selesai, mendekati akhir, hydration break di babak kedua sudah berlalu.

Kedudukan saat berita ini diracik 1-1. Argentina unggul lebih dahulu berkat Lionel Messi di menit ke-29.

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Tanjung Verde menyamakan kedudukan setelah tiba-tiba bermain galak di awak babak kedua.

Militansi dan kerja sama apik Tanjung Verde berbuah manis pada menit ke-59 melalui gol Deroy Duarte.

"Luar biasa! Deroy Duarte mencetak gol yang akan menggemparkan Piala Dunia. Mungkin bahkan seluruh dunia," kupasan awak FIFA.

"Cabo Verde telah menunjukkan niat dan tujuan yang nyata sejak awal babak kedua dan sekarang mereka menyamakan kedudukan."

"Duarte melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang untuk memicu selebrasi meriah. Piala Dunia ini terus menghadirkan momen-momen luar biasa," ulasan di laman FIFA. (fifa/jpnn)

Argentina belum menang, Tanjung Verde gak mau kalah, laga 32 Besar Piala Dunia 2026 di Miami masih berlangsung.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Argentina vs Tanjung Verde  Piala Dunia 2026  Tanjung Verde  Argentina 
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