Gempar! Argentina Vs Tanjung Verde 1-1, Belum Selesai

jpnn.com - MIAMI - Awak FIFA kembali membuat kupasan sensasional seputar laga 32 Besar Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Tanjung Verde (Cabo Verde, Cape Verde) yang digelar di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB.

Saat ini laga belum selesai, mendekati akhir, hydration break di babak kedua sudah berlalu.

Kedudukan saat berita ini diracik 1-1. Argentina unggul lebih dahulu berkat Lionel Messi di menit ke-29.

Tanjung Verde menyamakan kedudukan setelah tiba-tiba bermain galak di awak babak kedua.

Militansi dan kerja sama apik Tanjung Verde berbuah manis pada menit ke-59 melalui gol Deroy Duarte.

"Luar biasa! Deroy Duarte mencetak gol yang akan menggemparkan Piala Dunia. Mungkin bahkan seluruh dunia," kupasan awak FIFA.

"Cabo Verde telah menunjukkan niat dan tujuan yang nyata sejak awal babak kedua dan sekarang mereka menyamakan kedudukan."

"Duarte melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang untuk memicu selebrasi meriah. Piala Dunia ini terus menghadirkan momen-momen luar biasa," ulasan di laman FIFA. (fifa/jpnn)