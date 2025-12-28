Gempar Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo

jpnn.com, SITUBONDO - Satu keluarga terdiri dari tiga orang ditemukan tewas di rumahnya Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Ketiganya diduga jadi korban pembunuhan.

"Iya benar ada tiga orang korban meninggal dunia dan mereka masih satu keluarga," kata Kapolsek Besuki AKP Febry Hermawan.

Sampai dengan pukul 9.45 WIB, kata dia, anggota Polsek Besuki berada di lokasi kejadian dan telah memasang garis polisi, sembari menunggu Tim Inafis Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo.

AKP Febry menyampaikan polisi masih belum bisa memberikan keterangan mengenai penyebab maupun motif dugaan pembunuhan satu keluarga tersebut.

"Mengenai motif sampai saat ini masih belum. Ini masih menunggu Tim Inafis Satreskrim Polres Situbondo," katanya.

Informasi dihimpun tiga korban dugaan pembunuhan, yakni Suning (istri) dan Kasim (suami) serta seorang korban lagi Nia (anak/kuliah).

Sampai saat ini di lokasi kejadian itu didatangi banyak warga sekitar dan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP). (antara/jpnn)