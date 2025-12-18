Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Gempur Pasar Motor Entry Level, Triumph Merilis Tracker 400 Buatan India

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:22 WIB
Gempur Pasar Motor Entry Level, Triumph Merilis Tracker 400 Buatan India - JPNN.COM
Triumph Tracker 400 resmi mengaspal. Foto: triumph

jpnn.com - Triumph kembali memperluas lini motor kelas menengahnya dengan meluncurkan Tracker 400 di pasar Inggris.

Model terbaru memperkaya segmen motor 400 cc entry level dengan menawarkan kombinasi desain klasik balap flat-track khas Amerika dan kenyamanan berkendara harian.

Pemesanan Triumph Tracker 400 telah dibuka di Inggris dengan uang muka sebesar 250 poundsterling.

Baca Juga:

Kehadiran motor menyasar konsumen yang menginginkan motor bergaya balap klasik, tetapi tetap fungsional untuk penggunaan jalan raya.

Dari sisi tampilan, Tracker 400 tampil minimalis dengan identitas kuat motor flat track.

Lampu depan bulat, jok datar satu bagian, setang lebar dan rendah, hingga bodi ringkas menjadi ciri utamanya.

Baca Juga:

Knalpot dibuat sedikit menanjak, sementara panel samping menampilkan emblem “400” bergaya tracker.

Tangki bahan bakar mengusung desain klasik dengan tulisan TRACKER dan tersedia dalam tiga pilihan warna, Aluminium Silver, Racing Yellow, serta Phantom Black.

Triumph kembali memperluas lini motor kelas menengahnya dengan meluncurkan Tracker 400 di pasar Inggris dan diproduksi di India.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Triumph  Triumph Tracker 400  Motor Triumph  motor entry level 
BERITA TRIUMPH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp