Gempur Pasar Motor Entry Level, Triumph Merilis Tracker 400 Buatan India

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:22 WIB

jpnn.com - Triumph kembali memperluas lini motor kelas menengahnya dengan meluncurkan Tracker 400 di pasar Inggris.

Model terbaru memperkaya segmen motor 400 cc entry level dengan menawarkan kombinasi desain klasik balap flat-track khas Amerika dan kenyamanan berkendara harian.

Pemesanan Triumph Tracker 400 telah dibuka di Inggris dengan uang muka sebesar 250 poundsterling.

Kehadiran motor menyasar konsumen yang menginginkan motor bergaya balap klasik, tetapi tetap fungsional untuk penggunaan jalan raya.

Dari sisi tampilan, Tracker 400 tampil minimalis dengan identitas kuat motor flat track.

Lampu depan bulat, jok datar satu bagian, setang lebar dan rendah, hingga bodi ringkas menjadi ciri utamanya.

Knalpot dibuat sedikit menanjak, sementara panel samping menampilkan emblem “400” bergaya tracker.

Tangki bahan bakar mengusung desain klasik dengan tulisan TRACKER dan tersedia dalam tiga pilihan warna, Aluminium Silver, Racing Yellow, serta Phantom Black.