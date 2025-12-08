Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gempur PETI, Polda Riau Memusnahkan 15 Rakit di Sungai Kuantan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 02:00 WIB
Gempur PETI, Polda Riau Memusnahkan 15 Rakit di Sungai Kuantan - JPNN.COM
Pemusnahan rakit PETI yang ditemukan di Desa Pantai. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Tim gabungan Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi (Kuansing) dan Koramil Kuantan Mudik menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Sungai Tanalo, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik. 

Penertiban dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas penambangan ilegal di daerah aliran sungai.

Dari lokasi, petugas menemukan 15 unit rakit atau dompeng yang diduga kuat digunakan untuk kegiatan PETI.

Baca Juga:

Seluruh barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak digunakan kembali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengatakan penindakan tegas ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Kuantan, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Polda Riau tidak akan memberi ruang bagi aktivitas PETI. Penertiban ini dilakukan untuk melindungi lingkungan, mencegah kerusakan sungai, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kombes Anom, Jumat (12/12).

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu mengatakan bahwa sejak menggencarkan operasi penertiban PETI, Polda Riau telah memusnahkan 492 rakit hingga Kamis 11 Desember 2025.

Jumlah tersebut menunjukkan masifnya aktivitas ilegal yang dihentikan aparat kepolisian.

Tim gabungan Polda Riau menggempur aktivitas PETI, dengan memusnahkan 15 rakit di Sungai Kuantan. Penertiban PETI dilakukan berdasar laporan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  PETI  penertiban PETI  Sungai Kuantan  Kuansing  Polri 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp