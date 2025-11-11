Close Banner Apps JPNN.com
Gemura Dorong Pemuda Punya Kementerian Mandiri, Begini Penjelasannya

Selasa, 11 November 2025 – 20:46 WIB
Pembina Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) Oktasari Sabil menegaskan pemuda harus menjadi motor perubahan bangsa. Foto: dok Gemura

jpnn.com, JAKARTA - Pembina Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) Oktasari Sabil menegaskan pemuda harus menjadi motor perubahan bangsa. 

Oktasari mengaku, Gemura lahir dari keprihatinan atas menurunnya nilai nurani dalam kehidupan berbangsa. 

"Karena itu, Gemura harus menjadi energi perubahan dan perbaikan,” ujarnya Hotel Harris & Convention Kelapa Gading, Jakarta (11/11).

Oktasari juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan kepemudaan agar lebih fokus dalam pembinaan generasi muda.

Oktasari turut mengapresiasi arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan visi Indonesia Emas 2045, serta mengajak generasi muda berkontribusi dengan hati nurani.

Terpisah, Wakil Menteri Desa PDTT Ahmad Riza Patria mendorong agar anak muda untuk semangat dalam penguasaan teknologi dan sains. 

“Sains bukan hanya soal pertahanan, tapi juga industri dan pertanian,” ujar Ariza sapaan akrabnya.

Sekadar informasi Gemura menggelar Kongres II di Hotel Harris & Convention Kelapa Gading, Jakarta pada Senin (10/11) dengan tema “Digitalisasi dan Gerakan Muda: Membangun Paradigma Baru dalam Kepemimpinan Rakyat.”

