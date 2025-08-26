Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Gen Z Beswan Djarum Buktikan Kepedulian Sosial Lewat Essay Contest

Selasa, 26 Agustus 2025 – 12:41 WIB
Gen Z Beswan Djarum Buktikan Kepedulian Sosial Lewat Essay Contest - JPNN.COM
Beswan Djarum tunjukkan kepedulian Gen Z pada isu sosial lewat Essay Contest 2024/2025. Foto: Djarum Foundation

jpnn.com, BALI - Beswan Djarum kembali menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap isu-isu sosial melalui ajang Essay Contest 2024/2025.

Kompetisi tahunan ini melahirkan gagasan segar dari generasi muda, mulai dari kesehatan mental ibu pasca-melahirkan, fenomena skincare hingga perundungan di dunia pendidikan kedokteran.

Juara pertama diraih Utin Richa Rinjani, mahasiswi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

Baca Juga:

Utin mengangkat isu kesehatan mental ibu pasca-melahirkan atau Perinatal Mood and Anxiety Disorders (PMADs) yang kerap luput dari perhatian publik.

Dia menawarkan solusi layanan Motherhood Care Intervention (MCI) terintegrasi dengan Posyandu dan Puskesmas, melibatkan tenaga ahli jiwa dan psikolog.

Juara kedua ditempati Muhammad Faruq Azhar dari Politeknik Negeri Batam dengan esai tentang fenomena overclaim produk skincare.

Baca Juga:

Faruq mengusulkan solusi menyeluruh mulai dari pengawasan digital, edukasi literasi, hingga program pemulihan korban.

Sementara juara ketiga, Putri Malahayati dari Universitas Sriwijaya, mengangkat isu perundungan dokter residen dan menawarkan konsep AWARE (Altering Workplace Attitudes for Resident Education) untuk memutus rantai praktik tersebut.

Beswan Djarum tunjukkan kepedulian Gen Z pada isu sosial lewat Essay Contest 2024/2025 di Bali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gen Z  Beswan Djarum  isu sosial  Bakti Pendidikan Djarum Foundation  Djarum Beasiswa Plus 
BERITA GEN Z LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp