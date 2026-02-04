Gen Z & Milenial Mendominasi Portofolio Tabungan Haji di Bank Mega Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Kontribusi nasabah muda yang terdiri dari anak-anak, Gen Z, dan milenial semakin mendominasi portofolio tabungan haji di Bank Mega Syariah.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah, Rasmoro Pramono Aji (Oney), mengungkapkan hingga Desember 2025, profil nasabah Tabungan Haji Bank Mega Syariah yang sudah mendapatkan porsi haji menunjukkan pergeseran.

Kelompok Milenial (29-44 tahun) mengalami porsi pertumbuh akuisisi terbesar mencapai 43%, disusul oleh Gen X (44-57 tahun) sebesar 26,5%.

"Kami melihat kesadaran untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini tumbuh sangat pesat. Hingga akhir 2025, pertumbuhan jumlah akuisisi nasabah dari kelompok Gen Z tumbuh 39,1% secara tahunan," ujar Oney.

Oney menambahkan pertumbuhan minat masyarakat, terutama generasi muda ini tak lepas dari kemudahan akses produk Tabungan Haji iB.

Produk ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, bebas biaya administrasi bulanan, dan terintegrasi langsung dengan SISKOHAT.

Mengingat waktu tunggu haji yang mencapai puluhan tahun, sangat penting bagi masyarakat untuk mulai menabung di usia muda agar bisa beribadah dalam kondisi fisik yang masih prima.

Melalui aplikasi M-Syariah, pembukaan tabungan haji kini bisa dilakukan secara online tanpa harus ke cabang.