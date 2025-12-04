Genap 20 Tahun, Veda Praxis Perkuat Transformasi Digital dan Tata Kelola Regional

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia 20 tahun, konsultan manajemen Veda Praxis menegaskan komitmen memperkuat ketahanan digital dan tata kelola organisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini menyatakan siap menjadi mitra strategis dunia usaha dalam mendorong transformasi dan kapabilitas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Didirikan pada 2005, Veda Praxis kini menyediakan layanan advisory dan assurance yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, audit, transformasi digital, keamanan siber, hingga pelindungan data pribadi.

Dengan kantor di Jakarta, Semarang, Surabaya, Singapura, dan Ho Chi Minh City, perusahaan telah mendampingi berbagai sektor, mulai dari keuangan, BUMN, kesehatan, energi, hingga manufaktur.

CEO & Partner Veda Praxis Syahraki Syahrir menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pengetahuan menjadi salah satu fokus utama perusahaan melalui riset, diskusi kebijakan, publikasi, dan pelatihan.

“Kami berupaya memperkuat kapasitas kolektif dengan menghubungkan regulator, industri, akademisi, dan para praktisi agar dampaknya menjangkau masyarakat luas,” ujarnya.

Sejak awal, Veda Praxis juga menempatkan pengembangan talenta sebagai prioritas melalui pembelajaran berbasis proyek, mentorship, riset terapan, dan sertifikasi global.

Pendekatan ini diklaim melahirkan konsultan yang mampu menjawab tantangan lintas sektor di tengah percepatan perubahan digital.