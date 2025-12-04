Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Genap 20 Tahun, Veda Praxis Perkuat Transformasi Digital dan Tata Kelola Regional

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:05 WIB
Genap 20 Tahun, Veda Praxis Perkuat Transformasi Digital dan Tata Kelola Regional - JPNN.COM
Veda Praxis tegaskan komitmen penguatan digital dan tata kelola organisasi memasuki usia dua dekade. Foto: Veda Praxis

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia 20 tahun, konsultan manajemen Veda Praxis menegaskan komitmen memperkuat ketahanan digital dan tata kelola organisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini menyatakan siap menjadi mitra strategis dunia usaha dalam mendorong transformasi dan kapabilitas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Didirikan pada 2005, Veda Praxis kini menyediakan layanan advisory dan assurance yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, audit, transformasi digital, keamanan siber, hingga pelindungan data pribadi.

Baca Juga:

Dengan kantor di Jakarta, Semarang, Surabaya, Singapura, dan Ho Chi Minh City, perusahaan telah mendampingi berbagai sektor, mulai dari keuangan, BUMN, kesehatan, energi, hingga manufaktur.

CEO & Partner Veda Praxis Syahraki Syahrir menyampaikan bahwa penguatan ekosistem pengetahuan menjadi salah satu fokus utama perusahaan melalui riset, diskusi kebijakan, publikasi, dan pelatihan.

“Kami berupaya memperkuat kapasitas kolektif dengan menghubungkan regulator, industri, akademisi, dan para praktisi agar dampaknya menjangkau masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga:

Sejak awal, Veda Praxis juga menempatkan pengembangan talenta sebagai prioritas melalui pembelajaran berbasis proyek, mentorship, riset terapan, dan sertifikasi global.

Pendekatan ini diklaim melahirkan konsultan yang mampu menjawab tantangan lintas sektor di tengah percepatan perubahan digital.

Veda Praxis tegaskan komitmen penguatan digital dan tata kelola organisasi memasuki usia dua dekade.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Veda Praxis  Transformasi digital  Indonesia Emas 2045  ketahanan digital 
BERITA VEDA PRAXIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp