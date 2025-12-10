Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Genap Dua Tahun, Penjualan di Local Pride Spot Tembus Rp 2,8 Miliar

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:30 WIB
Genap Dua Tahun, Penjualan di Local Pride Spot Tembus Rp 2,8 Miliar - JPNN.COM
Peringatan ulang tahun kedua Local Pride Spot di Pelindo Tower, Jakarta. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Local Pride Spot (LOPs) bentukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus tumbuh menjadi salah satu program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) paling produktif di lingkungan BUMN. 

Resmi diluncurkan pada 2024, platform kurasi dan pemasaran ini mencatat total penjualan Rp 2,813 miliar, dan membawa produk UMK tampil di berbagai pameran internasional.

Direktur SDM & Umum Pelindo, Dwi Fatan Lilyana mengatakan perkembangan Local Pride Spot menunjukkan kapasitas UMK yang dapat melaju pesat ketika ditopang pembinaan yang tepat. 

Baca Juga:

“Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan UMK kepada model pembinaan Pelindo, sekaligus bukti bahwa Local Pride Spot mampu memberi dampak bagi peningkatan kapasitas dan pasar mereka,” ujar Dwi Fatan dikutip, Rabu (10/12).

Dwi Fatan menjelaskan sejak beroperasi, jumlah UMK yang terlibat di LOPs bertambah dari 97 pada tahun pertama menjadi 140 UMK hingga November 2025. 

Mereka tersebar di dua lokasi, yakni Pelindo Tower dan Tanjung Priok, yang menjadi etalase sekaligus pusat edukasi dan pengembangan usaha.

Baca Juga:

Menurut dia, dari sisi bisnis, capaian Local Pride Spot menunjukkan tren naik. 

“Pada 2024, penjualan ritel yang dicatatkan UMK mencapai Rp 1,003 miliar,” kata Dwi Fatan. 

Local Pride Spot (LOPs) bentukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus tumbuh menjadi salah satu program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Umk  Pelindo  Local Pride Spot  ekspor 
BERITA UMK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp