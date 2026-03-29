Genap Setahun, Bale by BTN Tumbuh Pesat Perkuat Ekosistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kinerja positif dari superapp andalannya, Bale by BTN.

Dalam satu tahun, aplikasi itu terus berkembang pesat dan menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital Perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan Bale by BTN menjadi bagian penting dalam upaya BTN memperkuat hubungan dengan nasabah melalui layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan sehari-hari.

“Bale by BTN kami kembangkan untuk memperkuat hubungan BTN dengan nasabah melalui transaksi sehari-hari, tidak hanya pada saat pembiayaan. Ini menjadi bagian dari transformasi BTN agar lebih relevan dengan kebutuhan finansial masyarakat,” ujar Nixon.

Sepanjang 2025, aplikasi itu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Jumlah pengguna meningkat dari sekitar 1,8 juta pada 2024 menjadi lebih dari 3,6 juta pengguna di 2025, atau tumbuh sekitar 102% secara tahunan (YoY).

Dari sisi aktivitas, jumlah transaksi meningkat dari sekitar 1,2 miliar transaksi pada 2024 menjadi lebih dari 2,2 miliar transaksi di 2025, tumbuh sekitar 79% YoY, yang mencerminkan Bale semakin menjadi platform utama transaksi harian nasabah.

Sementara itu, dari sisi nilai transaksi, Bale mencatatkan peningkatan dari kisaran Rp 80 triliun pada 2024 menjadi lebih dari Rp101 triliun di 2025, atau tumbuh sekitar 25% YoY.