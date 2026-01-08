Genap Setahun Berjalan, Program MBG Menjangkau Lebih dari 55 Juta Penerima Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak mulai dijalankan pada awal 2025, program ini terus berkembang dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025 dengan jumlah awal sebanyak 190 unit.

Hingga awal Januari 2026, jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 19.188 SPPG yang telah beroperasi di 38 provinsi.

"Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat langsung kepada sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang balita dan anak sekolah dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045," ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (8/1).

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sepanjang 2025, lebih dari 780 ribu tenaga kerja tercatat terserap dan aktif dalam operasional dapur-dapur SPPG di berbagai daerah.

BGN juga mendorong penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dadan menyebut lebih dari 46 ribu UMKM telah berpartisipasi sebagai pemasok bahan baku dapur SPPG, sehingga menciptakan rantai pasok pangan yang berkelanjutan di tingkat daerah.