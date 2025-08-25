Gencarkan Sosialisasi, BPJS Hadir di Unmus Merauke

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan menggencarkan edukasi publik mengenai pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Gerakan Edukasi Komunitas Paham JKN (Gema Kompas JKN).

Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Universitas Musamus (Unmus) Merauke dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam menyebarkan literasi kesehatan kepada masyarakat.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengungkapkan mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki pengaruh besar di lingkungan sosial. Dengan pemahaman yang baik mengenai JKN, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai penyambung informasi yang benar kepada keluarga, teman, dan komunitas sekitar.

“Program JKN ini bukan sekadar jaminan, melainkan wujud nyata gotong royong bangsa dalam melindungi kesehatan masyarakat. Melalui Gema Kompas JKN di Universitas Musamus ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami manfaat JKN, tetapi juga menjadi duta yang menyebarkan pengetahuan tentang kesehatan dan gotong royong dalam program ini,” ujarnya.

Kegiatan Gema Kompas JKN di Universitas Musamus Merauke dikemas dengan santai dan menarik serta menghadirkan sosialisasi layanan digital BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN, serta penjelasan mengenai inovasi telemedicine.

Mahasiswa juga diajak untuk mengetahui layanan terkait program JKN di Papua Selatan dan bagaimana generasi muda bisa turut serta dalam menyebarkan informasi kesehatan yang akurat.

Mahlil berharap mahasiswa juga dapat berperan aktif memperkenalkan telemedicine kepada masyarakat.

“Papua Selatan memiliki tantangan geografis yang unik. Dengan adanya telemedicine, jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan layanan medis. Kami berharap mahasiswa Universitas Musamus bisa menjadi agen sosialisasi penggunaan layanan ini,” jelasnya.