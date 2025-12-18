Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Gencarkan Sosialisasi Ekspor, Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:54 WIB
Gencarkan Sosialisasi Ekspor, Bea Cukai Dorong UMKM Tembus Pasar Global - JPNN.COM
Bea Cukai mendorong UMKM Indonesia menembus pasar global melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi ekspor di berbagai daerah. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendorong UMKM Indonesia menembus pasar global melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi ekspor di berbagai daerah.

Upaya itu tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan Bea Cukai Cirebon, Bea Cukai Banten, serta Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada November hingga Desember 2025.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menyampaikan Bea Cukai siap hadir untuk memastikan UMKM memiliki akses, pemahaman, dan pendampingan yang memadai agar mampu bersaing di pasar internasional.

Baca Juga:

“Kami berkomitmen mematahkan anggapan bahwa ekspor itu rumit. Dengan pemahaman yang tepat, UMKM dapat memulai ekspor secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan Bea Cukai Cirebon melalui talkshow bertema “UMKM Bisa Ekspor” bersama RRI Pro 1 Cirebon (26/11).

Kegiatan ini menyasar pelaku UMKM di wilayah Ciayumajakuning dengan memberikan pemahaman dasar mengenai proses ekspor, sekaligus motivasi agar pelaku usaha lokal berani menembus pasar global.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Bea Cukai menegaskan perannya sebagai fasilitator perdagangan dan industri.

Budi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan dasar yang perlu dipenuhi UMKM untuk memulai ekspor.

Bea Cukai mendorong UMKM Indonesia menembus pasar global melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi ekspor di berbagai daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  UMKM  pasar global  ekspor 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp