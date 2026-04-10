Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Setelah Israel Menyerang Lebanon
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman informasi pilihan dari sejumlah negara selama 24 jam terakhir.
Berita pembuka edisi Kamis, 9 April 2026, datang dari konflik Iran.
Gencatan senjata terancam, akses Selat Hormuz belum jelas
Gencatan senjata antara AS, Israel, dan Iran terancam setelah Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target Hizbullah di Lebanon, sementara Teheran memblokir akses jalur kapal melalui Selat Hormuz.
Iran kemudian menuduh Israel melanggar gencatan senjata yang baru beberapa jam berlaku dengan serangan tersebut, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Lebanon tidak termasuk dalam gencatan senjata itu.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah melancarkan 100 serangan berbeda terhadap kelompok militan yang didukung Iran tersebut dalam kurun waktu 10 menit pada hari Rabu (08/04).
Kementerian Pertahanan Sipil Lebanon kemudian mengatakan serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 254 orang, sementara kementerian kesehatan negara itu mengatakan sekitar 700 orang terluka.
Lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz praktis terhenti dalam 24 jam sejak Iran secara bersyarat mencabut blokade terhadap jalur pelayaran penting tersebut.
Polisi selidiki penembakan fatal di Melbourne
Detektif dari unit pembunuhan Kepolisian Victoria sedang menyelidiki penembakan fatal di Box Hill, Melbourne.
