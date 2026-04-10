Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Internasional - Timur Tengah

Sepakat Gencatan Senjata, Trump Desak Iran Hentikan Pungutan Terhadap Kapal Tanker di Selat Hormuz

Jumat, 10 April 2026 – 11:19 WIB
Ilustrasi - Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Fatemeh Bahrami - Anadolu Agency/py

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan peringatan keras kepada Iran untuk segera menghentikan praktik penarikan pungutan terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz.

Peringatan ini muncul di tengah kesepakatan gencatan senjata bilateral yang baru saja disepakati kedua negara.

Peringatan tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social, menyusul adanya laporan mengenai pungutan di jalur maritim strategis tersebut.

"Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tidak melakukan itu dan, jika mereka melakukannya, sebaiknya hentikan sekarang!" tulis Trump, Kamis (9/4).

Pada Selasa (7/4) malam, Trump mengatakan ia telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran, dan mencatat bahwa Iran juga telah setuju untuk membuka Selat Hormuz.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian mengatakan Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS di ibu kota Pakistan, Islamabad pada Jumat.

Trump mengatakan penghentian serangan Israel di Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian dengan Iran karena kelompok Hizbullah. Namun, Iran menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah dicapainya bersama AS.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selat Hormuz  Kapal Tanker  Donald Trump  Gencatan senjata 
BERITA SELAT HORMUZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp