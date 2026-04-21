Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Generasi Baru BYD Atto 3 Kena Rombak dari Dimensi hingga Sistem Penggerak

Selasa, 21 April 2026 – 08:17 WIB
BYD bersiap meluncurkan generasi terbaru BYD Atto 3. Foto: byd

jpnn.com - BYD bersiap memperkenalkan generasi terbaru BYD Atto 3. Pembaruannya mencakup tampilan hingga pengalaman berkendara yang lebih matang.

Sorotan utama ada pada teknologi pengisian cepat yang disebut “flash charging”.

Sistem diklaim mampu mengisi daya baterai dari 10 persen ke 97 persen hanya dalam waktu sekitar sembilan menit.

Secara dimensi, Atto 3 terbaru tumbuh lebih besar, sekitar 50mm.

Di mana, panjangnya kini mencapai 4.665 mm dengan jarak sumbu roda 2.770 mm.

Postur yang lebih bongsor tak hanya memberi kesan lebih proporsional, tetapi juga menjanjikan ruang kabin lebih lega.

Perubahan paling signifikan justru ada di dapur pacu. Generasi terbaru beralih ke platform penggerak roda belakang (RWD), meninggalkan konfigurasi sebelumnya.

Dua pilihan baterai lithium iron phosphate (LFP) disiapkan, masing-masing berkapasitas 57,5 kWh dan 68,5 kWh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  BYD Atto 3  generasi baru byd atto 3  spesifikasi byd atto 3 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp