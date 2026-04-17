Generasi Ketiga dari Keluarga Bakrie Kini Pimpin BUMI

Jumat, 17 April 2026 – 09:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Adika Nuraga Bakrie, sosok pengusaha muda dari keluarga Bakrie, kini menempati sejumlah posisi strategis di berbagai perusahaan besar di Indonesia.

Dia merupakan putra dari Nirwan Bakrie dan keponakan dari Aburizal Bakrie.

Pria yang akrab disapa Aga ini lahir pada 14 Desember 1981 dan menempuh pendidikan tinggi di Bentley University, Boston, Amerika Serikat.

Dia meraih gelar Sarjana di bidang Science Economics - Finance pada 2005.

Saat ini, Adika menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk.

Selain itu, dia juga dipercaya sebagai Komisaris Utama di PT Bumi Resources Minerals Tbk serta Direktur Utama PT Kaltim Prima Coal.

Dalam kehidupan keluarga, Adika memiliki saudara kandung bernama Adhika Aryasthana Bakrie yang juga aktif di dunia bisnis dan menjabat di sejumlah perusahaan dalam grup Bakrie.

Berbeda dengan anggapan umum, Adika tidak langsung berkarier di perusahaan keluarga.