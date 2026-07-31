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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan

Jumat, 31 Juli 2026 – 21:52 WIB
Generasi Ketiga Mazda CX-5 Menyapa Pengunjung GIIAS 2026, Harga Rp 600 Jutaan - JPNN.COM
All New Mazda CX-5 tampil di GIIAS 2026. Foto: mazda

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Generasi ketiga SUV medium andalan Mazda itu hadir membawa penyegaran pada desain, kabin, hingga kenyamanan berkendara.

Mengusung evolusi filosofi KODO Design, All-New Mazda CX-5 tampil lebih tegas dan elegan.

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Kabinnya kini lebih lapang, senyap, serta tetap mempertahankan konsep Jinba-Ittai.

Filosofi Mazda dalam menghadirkan pengalaman berkendara yang menyatu dengan pengemudi.

Mazda menawarkan dua varian, yakni Sport Edition seharga Rp599 juta dan Kuro Edition Rp689,9 juta (OTR Jakarta).

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Kuro Edition tampil lebih eksklusif dengan aksen serba hitam dan interior premium, sementara Sport Edition mengedepankan karakter dinamis untuk penggunaan harian.

"Mazda tidak hanya menghadirkan kendaraan, tetapi juga pengalaman yang memperkaya kehidupan melalui desain, teknologi, dan craftsmanship khas Jepang," ujar Chief Operating Officer PT. Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio.

PT. Eurokars Motor Indonesia (EMI) meluncurkan All-New Mazda CX-5 di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Mazda  All New Mazda CX-5   mazda giias 2026  GIIAS  otomotif 
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