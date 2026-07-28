Genesis Mulai Merencanakan Persaingan dengan Mercedes-AMG dan BMW M CS

jpnn.com - Genesis memberi sinyal bakal memperluas jajaran mobil performanya, tidak hanya mengandalkan lini Magma yang saat ini sedang dikembangkan.

Langkah itu membuka peluang lahirnya model yang mampu bersaing dengan Mercedes-AMG Black Series hingga BMW M CS (competition sport).

Saat ini Genesis baru memastikan G80 Magma dipasarkan secara terbatas di Timur Tengah.

Sementara itu, GV60 Magma disiapkan sebagai model global pertama yang akan menantang Hyundai Ioniq 5 N dan Kia EV6 GT.

Meski baru memiliki dua model Magma, Genesis mengisyaratkan ambisinya tidak berhenti di situ.

Manajer Pengembangan Produk Hyundai Australia, Tim Rodgers, menyebut peluang menghadirkan model performa yang lebih ekstrem tetap terbuka.

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Hal senada disampaikan Direktur Pelaksana Genesis Australia, Justin Douglass.

Menurutnya, Genesis terus berevolusi sehingga peluang menghadirkan kendaraan berperforma tinggi masih sangat besar.