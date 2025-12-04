Geng Motor Serang Penjual Martabak di Kota Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap para pelaku penyerangan penjual martabak di Jalan Inhoftank, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul.

Korbannya ialah Agus Nugraha, yang sedang berdagang dan menjadi sasaran penyerangan pada Sabtu (29/11/2025) pukul 01.00 WIB.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan aksi penyerangan dilakukan oleh tiga orang pelaku masing-masing berinisial SAR, SR, dan NA. Mereka adalah anggota geng motor yang sedang konvoi sambil mabuk-mabukan.

"Para pelaku yang tergabung dalam Kelompok Warkav atau Warung Kavling itu berkumpul dan minum-minuman keras, (kemudian) melakukan kegiatan rolling (konvoi keliling kota) dengan rute Pasawahan, Cibaduyut, Inhoftank, Kopo, Caringin, sambil membawa senjata tajam," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (4/12).

Di Jalan Inhoftank tepatnya di depan warung martabak 'MM', korban Agus yang sedang berjualan tiba-tiba dihampiri oleh para pelaku yang sudah membawa senjata tajam.

Agus lantas melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata miliknya untuk mengusir para pelaku.

"Pada saat melewati Jalan Inhoftank melakukan penyerangan kepada pedagang martabak, korban namanya Agus Nugraha dan berhasil dilawan, akhirnya para pelaku kabur," ujarnya.

Polisi mengidentifikasi para pelaku yang seluruhnya bukanlah warga Kota Bandung.