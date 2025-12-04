Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Geng Motor Serang Penjual Martabak di Kota Bandung

Kamis, 04 Desember 2025 – 21:22 WIB
Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono didampingi Kasat Reskrim Kompol Anton dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (4/12). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap para pelaku penyerangan penjual martabak di Jalan Inhoftank, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul.

Korbannya ialah Agus Nugraha, yang sedang berdagang dan menjadi sasaran penyerangan pada Sabtu (29/11/2025) pukul 01.00 WIB. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan aksi penyerangan dilakukan oleh tiga orang pelaku masing-masing berinisial SAR, SR, dan NA. Mereka adalah anggota geng motor yang sedang konvoi sambil mabuk-mabukan.

"Para pelaku yang tergabung dalam Kelompok Warkav atau Warung Kavling itu berkumpul dan minum-minuman keras, (kemudian) melakukan kegiatan rolling (konvoi keliling kota) dengan rute Pasawahan, Cibaduyut, Inhoftank, Kopo, Caringin, sambil membawa senjata tajam," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (4/12).

Di Jalan Inhoftank tepatnya di depan warung martabak 'MM', korban Agus yang sedang berjualan tiba-tiba dihampiri oleh para pelaku yang sudah membawa senjata tajam. 

Agus lantas melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata miliknya untuk mengusir para pelaku.

"Pada saat melewati Jalan Inhoftank melakukan penyerangan kepada pedagang martabak, korban namanya Agus Nugraha dan berhasil dilawan, akhirnya para pelaku kabur," ujarnya. 

Polisi mengidentifikasi para pelaku yang seluruhnya bukanlah warga Kota Bandung. 

Polisi menangkap tiga anggota geng motor Warkav yang menyerang penjual martabak di Jalan Inhoftank Bandung. Korban melawan hingga pelaku kabur.

