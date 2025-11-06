Geng Narkoba Kampung Bahari Serang BNN-Polda Metro, 18 Orang Ditangkap

jpnn.com, JAKARTA - Penggerebekan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Brimob Polda Metro Jaya mendapat perlawanan dari kelompok jaringan narkoba di Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu.

Meski demikian, petugas gabungan dapat menangkap 18 orang.

"Total ada 18 orang yang berhasil diamankan di dua TKP, yaitu 17 orang ditangkap di TKP kos-kosan dan 1 orang di TKP rel," kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam keterangannya, Rabu.

Para tersangka tersebut berinisial, MFE, SUPA, FIK, DE, DAR, MSUH, SAR, RUD, RAM, BAR, RAF, AN, RAN, AN, LING, AM, RA dan NUR.

Barang bukti yang diamankan yaitu satu bungkus narkotika diduga sabu 51,80 gram, lima bungkus diduga sabu dengan berat masing-masing 10,20 gram, 10,23 gram, 10,26 gram, 16,86 gram, dan 0,65 gram, 18 bungkus sabu-sabu (berat 20,33 gram).

Selain itu, satu bungkus diduga narkotika jenis ekstasi bergambar Transformer berisi 25 butir, satu bungkus diduga narkotika jenis ekstasi bergambar LV berisi 25 butir, dua butir ekstasi dan ganja 30 bungkus plastik kecil (berat 38,84 gram).

"Selain itu terdapat 74 alat hisap (bong), 15 timbangan, uang tunai Rp 7.673.000 dan 11 ponsel yang berhasil diamankan oleh petugas," kata Roy.

Dia menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan pada Rabu siang sekitar pukul 14.00 WIB bersama dengan anggota BNN RI, BNNP DKI Jakarta, BNNK Jakarta Utara, Batalyon Pelopor Sat Brimobda Polda Metro Jaya dengan 160 personel dan Batalyon Gegana Sat Brimobda Polda Metro Jaya 10 personel.