Genio Bike Merilis Folkzy XY dan Folkzy XX, Sepeda untuk Kota dan Touring Ringan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) lewat merek Genio Bike memperkenalkan dua model terbaru di lini road/commuter-touring, yaitu Folkzy XY dan Folkzy XX.

Keduanya dirancang untuk pesepeda modern yang mencari sepeda serbaguna dan nyaman untuk harian, tetapi tetap tangguh diajak touring ringan.

“Folkzy XY dan XX adalah wujud komitmen kami menghadirkan inovasi yang relevan bagi pesepeda di Indonesia,” ujar Direktur Utama BIKE Andrew Mulyadi dalam keterangannya, Rabu (8/10).

“Kami yakin keduanya akan jadi favorit, baik untuk aktivitas sehari-hari di kota maupun perjalanan santai ke luar kota.”

Ringan, Fleksibel, dan Siap untuk Segala Medan

Dua model itu membawa DNA khas Genio - kualitas tinggi dengan desain fungsional.

Folkzy XY dan XX hadir dengan rangka ringan tetapi tetap kuat, desain modular yang mendukung pemasangan rak, fender, atau tas touring, serta komponen andal untuk menghadapi kondisi jalan beragam.

Selain itu, handling-nya juga nyaman berkat geometri frame yang disesuaikan untuk perjalanan jauh.