Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini

Senin, 09 Februari 2026 – 16:58 WIB
Genjot Daya Saing Industri, Bea Cukai Memperkuat Asistensi Ekspor Lewat Kegiatan Ini - JPNN.COM
Bea Cukai asistensi ekspor melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai memperkuat asistensi ekspor melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) di Semarang dan Belitung.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing industri nasional.

CVC merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara Bea Cukai dan dunia usaha.

Baca Juga:

Melalui kegiatan ini, Bea Cukai hadir memberikan pendampingan agar pelaku usaha memahami ketentuan kepabeanan secara utuh.

“Jadi nantinya kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan sesuai regulasi,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Senin (9/2).

Di Semarang, Bea Cukai Tanjung Emas melaksanakan CVC ke PT Bonanza Megah untuk membahas rencana ekspor Refined Used Cooking Oil (UCO) pada Rabu (4/2).

Baca Juga:

Kunjungan ini dilakukan seiring pemberlakuan regulasi baru dari Kementerian Perdagangan terkait ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2025.

Diskusi juga melibatkan PT Kurnia Sari Utama dan PT Gapura Mas Lestari dengan fokus memastikan kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan ekspor minyak jelantah olahan.

Ini kegiatan yang dilakukan Bea Cukai di Semarang dan Belitung untuk meningkatkan daya saing industri nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daya saing industri  Bea Cukai  Asistensi ekspor  Budi Prasetiyo  perusahaan  industri  ekspor 
BERITA DAYA SAING INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp