Genjot Ekonomi Kreatif, Pemkot Tangsel Menjadikan Creative Hub Pusat Pengembangan

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) berkomitmen menguatkan infrastruktur fisik dan digital demi mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel TB Asep Nurdin menyebut pihaknya sangat fokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif di sektor ekonomi kreatif.

Dari sisi fisik, Asep mengatakan pihaknya telah membangun gedung ekonomi kreatif atau Creative Hub setinggi delapan lantai.

"Gedung tersebut menjadi wadah pengembangan sektor ekonomi kreatif sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas pada 17 subsektor kreatif. Ini komitmen kami untuk memosisikan Tangsel sebagai pusat inovasi nasional," ujar dia melalui keterangan persnya dikutip Senin (23/2).

Dari sisi digital, kata dia, Diskominfo bertugas memastikan infrastruktur mumpuni agar seluruh pelaku kreatif memiliki akses setara ke pasar global seperti diinginkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie.

"Pak Wali Kota menginstruksikan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada penyediaan aplikasi, tetapi berdampak langsung pada peningkatan nilai ekonomi produk kreatif warga. Kami berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha, termasuk mendorong fasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)," lanjut Asep.

Misalnya, kata dia, Pemkot Tangsel membuat integrasi layanan melalui sistem cerdas (Smart City) untuk memangkas hambatan birokrasi.

Diskominfo Tangsel juga terus memperkuat infrastruktur pendukung seperti free WiFi di ruang publik dan aplikasi Tangsel Belajar agar akses informasi semakin inklusif.