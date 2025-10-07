Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Genjot Industri dan UMKM Naik Kelas, Bea Cukai Berikan Asistensi Fasilitas Kepabeanan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:40 WIB
Bea Cukai terus mendorong industri dan UMKM naik kelas, salah satunya melalui pemberian asistensi fasilitas kepabeanan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui asistensi fasilitas kepabeanan di berbagai daerah.

Langkah tersebut menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam mendukung pertumbuhan industri nasional dan pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan pemberian asistensi dan fasilitas kepabeanan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri.

“Bea Cukai berkomitmen tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia usaha," kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Budi menyampaikan melalui edukasi, pendampingan, dan penyediaan fasilitas kepabeanan, Bea Cukai ingin memastikan pelaku industri dan UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan siap menembus pasar global.

Contohnya Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Implementasi dan Tata Kelola Pusat Logistik Berikat (PLB) yang diadakan oleh PT Chandra Pelabuhan Nusantara di Cilegon pada Selasa (9/9).

Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman perusahaan terhadap tata kelola PLB, khususnya terkait kewajiban kepabeanan dan mekanisme pengawasan.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai Banten Broto Setia Pribadi menjelaskan fasilitas PLB memberikan manfaat besar bagi dunia usaha karena memungkinkan penangguhan bea masuk dan pembebasan PDRI, sehingga memperbaiki arus kas perusahaan.

Ini upaya Bea Cukai di daerah untuk mendorong industri dan UMKM naik kelas, salah satunya dengan memberikan asistensi fasilitas kepabeanan

