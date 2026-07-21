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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Genjot Investasi di Jepara, Bea Cukai Terbitkan Izin Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:12 WIB
Genjot Investasi di Jepara, Bea Cukai Terbitkan Izin Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto (kiri) secara simbolis menyerahkan izin fasilitas kawasan berikat kepada perwakilan PT Miren Outdoor Industry Indonesia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JEPARA - Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat kepada perusahaan perlengkapan luar ruang di Kabupaten Jepara, PT Miren Outdoor Industry Indonesia.

Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri berorientasi ekspor, mendorong investasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

PT Miren Outdoor Industry Indonesia bergerak di sektor industri perlengkapan luar ruang (outdoor equipment) yang berorientasi ekspor.

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Dengan memperoleh fasilitas ini, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan kepabeanan dan perpajakan sehingga proses produksi menjadi lebih efisien, biaya logistik lebih kompetitif, serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional semakin meningkat.

Pada 2026, PT Miren Outdoor Industry Indonesia mencatatkan nilai investasi awal sebesar Rp16,7 miliar.

Seiring dengan rencana pengembangan usaha, nilai investasi tersebut diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp 100 miliar pada 2030.

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Peningkatan investasi ini diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kabupaten Jepara sekaligus memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya itu, dari sisi ketenagakerjaan, PT Miren Outdoor Industry Indonesia saat ini menyerap 200 tenaga kerja asal Indonesia (WNI).

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT Miren Outdoor Industry Indonesia

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TAGS   izin fasilitas kawasan berikat  investasi  Bea Cukai  Agus Yulianto  perusahaan  PT Miren Outdoor Industry Indonesia  Jepara 
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