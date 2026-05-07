Genjot Kapasitas Pengolah Data, Dirjen Dukcapil: Infrastruktur Kuat Tak Cukup Tanpa SDM Andal

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:19 WIB
Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, DEPOK - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menegaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam pengelolaan data kependudukan di era digital.

Menurutnya, infrastruktur yang kuat tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung kapasitas SDM yang memadai.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 Angkatan I di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Dirjen Teguh dalam sambutannya menekankan pembangunan sistem kependudukan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur seperti server, jaringan, dan keamanan siber, tetapi juga harus diimbangi dengan kesiapan SDM sebagai pengelola utama.

“Kalau infrastruktur jaringan cybersecurity kuat tapi SDM-nya jebol, apa artinya?” tegasnya.

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur Dukcapil seiring percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan.

Melalui kebijakan Dukcapil Go Digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama yang harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkannya secara optimal.

“Kalau sudah Go Digital, artinya … pemanfaatan IT (menjadi) sangat urgen,” ujarnya.

Kemendagri  pengolah data  Dirjen Dukcapil  Teguh Setyabudi  era digital 
