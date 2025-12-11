Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Genjot Mobilitas Hijau, SUNRA Hadirkan Tiga Sepeda Listrik Terbaru

Kamis, 11 Desember 2025 – 22:53 WIB
SUNRA Indonesia meluncurkan tiga sepeda listrik baru ANNA, BOLD, dan BOWEN untuk pasar Tanah Air.Foto: Sunra

jpnn.com, JAKARTA - SUNRA Indonesia memperluas portofolio kendaraan listrik dengan meluncurkan tiga model terbaru—SUNRA ANNA, SUNRA BOLD, dan SUNRA BOWEN—di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ketiga produk tersebut menghadirkan desain modern, teknologi terbaru, serta jarak tempuh yang lebih bertenaga untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

SUNRA ANNA diperkenalkan sebagai sepeda listrik bergaya minimalis yang dirancang untuk penggunaan harian. Model ini memiliki kecepatan maksimum 40 km/jam, jarak tempuh hingga 55 km.

Desain ergonomis cocok bagi pelajar, pekerja kantoran, maupun pengguna yang membutuhkan kendaraan ringkas dan praktis. Pilihan warna cerah turut menambah daya tarik bagi pengguna muda dan keluarga.

Untuk kebutuhan mobilitas yang lebih intensif, SUNRA BOLD hadir dengan bodi yang lebih besar dan daya tahan tinggi.

Model ini dibekali motor bertenaga, jarak tempuh 60 km, kecepatan 40 km/jam, serta rem cakram ganda dan suspensi depan-belakang.

Desainnya ditujukan untuk pengguna dengan aktivitas harian padat, termasuk pelaku UMKM dan layanan pengiriman jarak dekat.

SUNRA BOWEN menjadi model paling futuristik dalam peluncuran tahun ini. Dengan desain sporty dan agresif, BOWEN menawarkan panel digital full display, smart key system, anti-theft, lampu LED, serta jarak tempuh hingga 50 km.

SUNRA Indonesia meluncurkan tiga sepeda listrik baru ANNA, BOLD, dan BOWEN untuk pasar Tanah Air.

