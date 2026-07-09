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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, BI Percepat Penguatan UMKM dan Penyaluran Kredit

Kamis, 09 Juli 2026 – 21:15 WIB
Genjot Pertumbuhan Ekonomi, BI Percepat Penguatan UMKM dan Penyaluran Kredit - JPNN.COM
Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan UMKM agar semakin berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas. Ilustrasi. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan BI turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas.

Salah satu langkah yang dilakukan, BI terus memperkuat pengembangan UMKM agar semakin berdaya saing.

Pada 2025, omzet UMKM binaan Bank Indonesia mencapai Rp 7,02 triliun atau tumbuh 23,1 persen (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi pada omzet UMKM Ekspor (21 persen) dan UMKM Digital (25 persen).

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Capaian tersebut diperkirakan terus bertumbuh seiring implementasi Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu.

Tahun ini, BI menargetkan lahirnya 400 barista bersertifikasi internasional, 50 inovasi wastra baru, 200 pesantren produsen air minum dalam kemasan, dan 10 pesantren pengelola pertanian terintegrasi.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

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"Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional," kata Ramdan dalam keterangannya yang dikutip JPNN.com pada Kamis (9/7).

Bank Indonesia juga melakukan percepatan penyaluran kredit melibatkan Pemerintah, otoritas terkait, perbankan, dan pelaku usaha.

Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan UMKM agar semakin berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas

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TAGS   UMKM  pertumbuhan ekonomi  Bank Indonesia  kredit  BI  penyaluran kredit 
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