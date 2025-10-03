Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Genjot Skrining Tuberkulosis, Gubernur Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express

Jumat, 03 Oktober 2025 – 16:10 WIB
jpnn.com - SUKOHARJO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan program Speling Melesat dan TB Express untuk mengakselerasi penurunan kasus tuberkulosis (TB/TBC). 

Speling Melesat merupakan akronim dari Dokter Spesialis Keliling Mendekatkan Layanan Kesehatan kepada Masyarakat.

Program prioritas Provinsi Jawa Tengah tersebut untuk memberikan layanan kesehatan paripurna kepada masyarakat dengan basis desa. 

Dalam praktiknya, Speling Melesat juga diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat.

"Hari ini kami melakukan kegiatan launching Speling Melesat dan TB Express yang tidak hanya dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi tetapi juga oleh pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit provinsi, kabupaten/kota, dan swasta," kata Gubernur Luthfi saat peluncuran sekaligus peringatan Hari Kesehatan Nasional di Grand Mercure Hotel, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (2/10).

Layanan program Speling ini di antaranya pemeriksaan ibu hamil dan kanker serviks oleh dokter spesialis obsgyn, tuberkulosis oleh dokter spesialis penyakit dalam/paru, kesehatan jiwa oleh dokter spesialis kesehatan jiwa, dan stunting oleh dokter spesialis anak.

"Dokter spesialis kami turunkan ke desa-desa, lalu melakukan pengecekan kesehatan secara gratis dan paripurna," ungkap Gubernur Luthfi. 

Sebab, lanjut dia, salah satu indikator kemiskinan adalah layanan dasar kesehatan. Menurut dia, masyarakat yang sehat akan mengangkat produktivitas.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan program Speling Melesat dan TB Express untuk mengakselerasi penurunan TB/TBC.

TAGS   Gubernur Luthfi  tuberkulosis  TBC  Pemprov Jateng  speling melesat 
