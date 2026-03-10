Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series

jpnn.com, JAKARTA - Buat anda yang hobi berlari siap-siap untuk meramaikan event lari berskala nasional bertajuk The Ultimate 10K Series.

Rencananya agenda tersebut akan dimulai dimulai 17 Mei mendatang di Bandung, Surabaya (7 Juni), Tangerang (13 September), dan Semarang (13 Desember).

Seluruh kegiatan mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah masing-masing untuk bisa memeriahkan acara.

Wali Kota Bandung M Farhan mengungkapkan event The Ultimate 10K Series diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing daerah yang menyelenggarakan event lari tersebut.

“The Ultimate 10K Series diharapkan momentum strategis untuk semakin memperkuat posisi kota Bandung sebagai kota inovasi yang kreatif sekaligus destinasi wisata yang nyaman,” ujar pria kelahiran 25 Februari 1970 itu.

Senada dengan Farhan, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan juga antusias dengan penyelenggaraan event tersebut.

Adanya The Ultimate 10K Series juga sejalan dengan upaya Pemda Tangerang mendorong masyarakat untuk bergaya hidup sehat.

“Kami berharap penyelenggaraan Tangerang 10K tidak hanya memperkuat citra kota yang sehat dan modern, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui sport tourism,” kata Maryono.