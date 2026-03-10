Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series

Rabu, 11 Maret 2026 – 00:09 WIB
Genjot Sport Tourism dan Ekonomi Daerah Melalui Event Lari The Ultimate 10K Series - JPNN.COM
Konferensi pers The Ultimate 10K Series yang diselenggarakan di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi The Ultimate 10K Series

jpnn.com, JAKARTA - Buat anda yang hobi berlari siap-siap untuk meramaikan event lari berskala nasional bertajuk The Ultimate 10K Series.

Rencananya agenda tersebut akan dimulai dimulai 17 Mei mendatang di Bandung, Surabaya (7 Juni), Tangerang (13 September), dan Semarang (13 Desember).

Seluruh kegiatan mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah masing-masing untuk bisa memeriahkan acara.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung M Farhan mengungkapkan event The Ultimate 10K Series diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing daerah yang menyelenggarakan event lari tersebut.

“The Ultimate 10K Series diharapkan momentum strategis untuk semakin memperkuat posisi kota Bandung sebagai kota inovasi yang kreatif sekaligus destinasi wisata yang nyaman,” ujar pria kelahiran 25 Februari 1970 itu.

Senada dengan Farhan, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan juga antusias dengan penyelenggaraan event tersebut.

Baca Juga:

Adanya The Ultimate 10K Series juga sejalan dengan upaya Pemda Tangerang mendorong masyarakat untuk bergaya hidup sehat. 

“Kami berharap penyelenggaraan Tangerang 10K tidak hanya memperkuat citra kota yang sehat dan modern, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui sport tourism,” kata Maryono.

Buat anda yang hobi berlari siap-siap untuk meramaikan event lari berskala nasional bertajuk The Ultimate 10K Series mulai 17 Mei mendatang di Bandung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sport Tourism  Ekonomi  ekonomi daerah  The ultimate 10K Series 
BERITA SPORT TOURISM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp