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JPNN.com - Daerah

Genjot Sport Tourism, Pemerintah DKI Jakarta Dukung Turnamen Domino HGI

Jumat, 03 Juli 2026 – 07:00 WIB
Genjot Sport Tourism, Pemerintah DKI Jakarta Dukung Turnamen Domino HGI - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono seusai menerima kunjungan dari Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI), Kamis (2/7). Foto: dok HGI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan sepakat melangkah bersama memajukan ekosistem domino di Indonesia sebagai cabang olahraga.

Hal itu diungkapkan Pramono seusai menerima kunjungan dari Higgs Games Island (HGI) bersama Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI), Kamis (2/7).

“Ekosistem domino jelas memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya HGI,” ujar Pramono. 

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Lebih lanjut Pramono juga mengajak PORDI dan HGI untuk menyukseskan program “Jaga Jakarta” melalui adanya pos-pos GARDU PORDI di semua kelurahan maupun kecamatan di Jakarta. 

Pemerintah DKI Jakarta juga akan mendukung penuh ekosistem domino yang tengah PORDI kembangkan dengan sumbangsih maksimal dari semua sponsor dan partner strategis termasuk HGI. 

Di HGI Jakarta Domino Tournament 2026, turut hadir perwakilan Gubernur sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Drs. Andri Yansyah, M.H. 

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HGI Jakarta Domino Tournament 2026 resmi berakhir setelah berlangsung dua hari pada 27-28 Juni 2026. 

Turnamen yang menghadirkan 1.000 peserta di Jakarta International Velodrome ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan sepakat melangkah bersama memajukan ekosistem domino di Indonesia sebagai cabang olahraga.

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TAGS   Pramono  Pordi  HGI  domino  Olahraga 
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