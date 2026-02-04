Close Banner Apps JPNN.com
Gentengisasi Presiden Prabowo Bakal Diimplementasikan Gubernur Jabar Lewat IMB

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:44 WIB
Gentengisasi Presiden Prabowo Bakal Diimplementasikan Gubernur Jabar Lewat IMB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal program gentengisasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program gentengisasi, atau mengganti atap seng dengan genteng untuk hunian dan lainnya.

Arahan presiden itu akan diimplementasikan Jawa Barat dalam persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dedi mengatakan arahan presiden sejalan dengan keinginannya memopulerkan genteng sebagai atap rumah dan bangunan.

Dia juga sering mengkritik penggunaan seng dan asbes sebagai atap bangunan.

"Kalau saya sih kan sudah lama. Dari dahulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika," kata Dedi di Gedung Sate, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dia pun menyambut baik arahan orang nomor satu di Indonesia itu, karena semangat mengganti atap seng dengan genteng sudah sesuai dengan nilai-nilai para pendahulu.

Di sisi lain, secara estetika pun dirasakan lebih bagus menggunakan genteng.

"Nah, spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah," tuturnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo soal gentengisasi. Diimplementasikan lewat IMB.

