George Clooney Angkat Suara soal Kekejaman di Industru Film Hollywood

jpnn.com, JAKARTA - Aktor George Clooney menegaskan ketidaksetujuannya terhadap tindakan merendahkan sesama aktor, terutama ketika komentar tersebut bernada kejam. Dia menyebut tidak menikmati melihat siapa pun diperlakukan dengan cara yang menyakitkan.

Clooney, dalam pernyataannya yang dikutip dari Dark Horizon, mengatakan bahwa manusia sudah hidup di masa yang keras sehingga tidak perlu menambah kekejaman dengan saling menjatuhkan.

Bintang Ocean’s Eleven itu menilai sikap saling merendahkan justru menciptakan ruang negatif di industri hiburan.

Komentar tersebut muncul setelah opini Quentin Tarantino kembali menjadi sorotan publik.

Tahun lalu, dalam sebuah siniar, sutradara Once Upon a Time in Hollywood itu menyebut Paul Dano sebagai “aktor paling lemah di SAG”, mengaku “tidak tahan” dengan Owen Wilson, serta menyatakan ketidaksukaannya terhadap Matthew Lillard.

Tarantino, yang pernah bekerja sama dengan Clooney di From Dusk Till Dawn (1996), juga mempertanyakan status bintang film Clooney dengan menantang publik menyebutkan film hits sang aktor setelah tahun 2000. Pernyataan itu kembali memicu diskusi luas di antara penggemar.

Justru di tengah polemik tersebut, Clooney meraih sorotan positif setelah memenangkan penghargaan Aktor Terbaik di AARP’s Movies for Grownups Awards melalui film Jay Kelly.

Di atas panggung, dia secara terbuka memberikan penghormatan kepada Paul Dano, Owen Wilson, dan Matthew Lillard.