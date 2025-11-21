George Santos, CEO Solid Corp Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2025

jpnn.com, JAKARTA - George Santos, CEO Solid Corp meraih penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Industri dan Manufaktur.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

George Santos mengucapkan syukur atas kepercayaan yang diberikan iNews Media Group atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

"Terima kasih kepada iNews atas penghargaan ini, ini akan memberikan semangat tambahan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju," ungkapnya.

George Santos dikenal sebagai pemimpin bisnis lintas sektor. Melalui Solid Holding, dia mengembangkan usaha di bidang pertambangan, pelayaran, shipyard, investasi, pembangkit listrik, hingga hilirisasi alumina.



George membangun Solid Holding dari awal hingga melahirkan sejumlah anak perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor strategis.

Di bawah kepemimpinannya, grup ini aktif di pasar domestik dan internasional. “Bagi saya, bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan dampak jangka panjang,” ujarnya.

Dia memperkenalkan lima nilai utama sebagai dasar operasional Solid Holding: Safety, Open-mindedness, Loyalty, Integrity, dan Discipline. Menurut George, prinsip tersebut menjadi panduan nyata dalam setiap kegiatan bisnis.

Salah satu proyek penting yang dikelola adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Kabupaten Bintan.