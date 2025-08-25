Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Gerah dengan Premanisme Online, Fitri Salhuteru Siap Laporkan Penuding Suap Hakim

Senin, 25 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Gerah dengan Premanisme Online, Fitri Salhuteru Siap Laporkan Penuding Suap Hakim - JPNN.COM
Fitri Salhuteru di rumah Nikita Mirzani, kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (14/7). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Fitri Salhuteru menyatakan kesiapannya untuk melaporkan oknum-oknum yang menudingnya terlibat dalam praktik suap terhadap hakim.

Isu dugaan suap hakim tersebut mencuat seiring dengan kasus hukum yang melibatkan Dokter Reza Gladys, di mana nama Fitri Salhuteru turut terseret dalam pusaran tuduhan tersebut.

Hal tersebut lantaran Fitri Salhuteru terang-terangan memberikan dukungan kepada Dokter Reza Gladys yang tengah menjadi lawan hukum Nikita Mirzani.

Baca Juga:

Fitri Salhuteru mengaku terganggu karena namanya terus-menerus disebut dan dikaitkan dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, dia tak segan melaporkan ke polisi, jika permasalahan tersebut terus berlanjut.

"Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti, ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa," kata Fitri Salhuteru di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Eks sahabat Nikita Mirzani itu secara terang-terangan mengungkapkan kegemasannya terhadap ulah oknum di dunia maya yang diduga menyebarkan rekaman hoaks soal Reza Gladys melakukan suap kepada hakim.

Menurut Fitri, rekaman tersebut sampaik kepadanya dan dijadikan oknum sebagai ajang pemerasan dan "premanisme dunia maya."

Pengusaha Fitri Salhuteru menyatakan kesiapannya untuk melaporkan oknum-oknum yang menudingnya terlibat dalam praktik suap terhadap hakim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fitri Salhuteru  Nikita Mirzani  premanisme  Reza Gladys  Suap  suap hakim 
BERITA FITRI SALHUTERU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp