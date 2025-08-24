Gerak Cepat, Arsenal Resmi Dapatkan Eberechi Eze

jpnn.com - JAKARTA - Eberechi Eze resmi bergabung dengan Arsenal dari Crystal Palace, setelah menandatangani kontrak dalam bursa transfer musim panas ini.

Kabar ini diumumkan The Gunners dalam lamannya pada Sabtu ketika Eze menandatangani kontrak jangka panjang.

"Pemain Timnas Inggris berusia 27 tahun itu kembali ke London utara di mana memulai kariernya di akademi kami sebelum menjelma menjadi salah satu penyerang paling dinamis di Liga Inggris," umum Arsenal pada Sabtu.

Menurut laporan ESPN, transfer Eberechi Eze mencapai 67,5 juta pound (Rp 1,41 triliun), termasuk 60 juta sebagai biaya dasar dan 7,5 juta dalam bentuk tambahan.

Ini menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025 setelah Arsenal menggagalkan rival sekota, Tottenham Hotspur, untuk mendapatkan gelandang serang itu.

Tottenham awalnya di posisi terdepan mendapatkan Eze pekan lalu setelah mencapai kesepakatan dengan Palace dan menyelesaikan negosiasi personal dengan sang pemain.

Namun, Arsenal bergerak cepat setelah kekhawatiran muncul terkait cedera lutut yang diderita Kai Havertz, yang diperkirakan akan absen cukup lama.

Arsenal kemudian mengaktifkan kembali ketertarikan terhadap Eze, yang merupakan penggemar tim itu sejak kecil dan pernah menjadi bagian akademi klub tersebut hingga usia 13 tahun.