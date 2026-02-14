Gerak Cepat Jose Tirado bersama Hector Souto Pantau Perkembangan Futsal di Kalimantan

jpnn.com, PONTIANAK - Gerak cepat dilakukan Jose Tirado setelah ditunjuk penasihat strategis kompetisi futsal Indonesia (KFI) dengan melakukan safari ke Kalimantan.

Presiden tim Palma itu datang ke kota Khatulistiwa untuk melihat langsung penyelenggaraan Futsal Nation Cup 2026.

Dalam kunjungannya terlihat pria kelahiran 12 Februari 1977 itu terkesan mengingat level kompetitif tim-tim di Indonesia sangat luar biasa.

Pada ajang Futsal Nation Cup 2026 tercatat seluruh pertandingan berlangsung ketat bahkan ada yang berakhir dengan adu tendangan penalti.

“Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat hari ini. Level kompetisinya sangat tinggi dan berimbang.”

“Banyak pertandingan yang begitu ketat hingga harus diselesaikan lewat adu penalti. Ini menunjukkan mentalitas petarung yang luar biasa dari para pemain," ujar pria asal Spanyol tersebut.

Dalam kunjungannya, Jose Tirado juga ditemani Dirtek Futsal Indonesia Hector Souto untuk memberikan pelatihan kepada siswa SMAN 11 Pontianak.

Selain menggelar pelatihan, diskusi juga dilakukan Jose bersama Hector bersama manajemen tim-tim futsal yang berlaga di Futsal Nation Cup 2026.