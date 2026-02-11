Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gerak Cepat, Pemkot Semarang Siapkan Relokasi 15 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jangli

Rabu, 11 Februari 2026 – 21:54 WIB
Gerak Cepat, Pemkot Semarang Siapkan Relokasi 15 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jangli - JPNN.COM
Pemkot Semarang langsung gerak cepat menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi untuk para korban terdampak insiden tanah bergerak di wilayah RT 7 RW 1. Foto: Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang langsung gerak cepat menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi untuk para korban terdampak insiden tanah bergerak di wilayah RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng saat meninjau langsung lokasi terjadinya pergerakan tanah di Tembalang pada Rabu (11/2) sore.

Sebanyak 15 rumah dilaporkan terdampak, dengan dua rumah di antaranya terpaksa dibongkar karena mengalami kerusakan parah dan berisiko roboh.

Baca Juga:

Seusai meninjau, Agustina mengatakan peristiwa tanah gerak ini bukan kali pertama terjadi di Kota Semarang.

Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di wilayah Jomblang.

“Terkait relokasi, tentu harus ditemukan tempat yang cukup. Ada yang setuju relokasi, ada yang menolak. Nanti akan didata dulu, mana yang mau dan mana yang tidak,” ujar Agustina.

Baca Juga:

Menurutnya, untuk jangka pendek, langkah darurat yang dilakukan adalah memastikan keselamatan warga terdampak.

“Yang paling penting anak-anak yang sekolah harus tetap bisa sekolah. Untuk sementara saya sarankan sebagian warga mengungsi dulu ke sanak saudara,” katanya.

Pemkot Semarang langsung gerak cepat menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi untuk para korban terdampak insiden tanah bergerak di wilayah RT 7 RW 1.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Semarang  Tanah gerak  Agustina Wilujeng Pramestuti  Relokasi 
BERITA PEMKOT SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp