Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga, Siap Layani Keluhan Masyarakat, Penanganan Terukur & Sesuai Prosedur

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina telah menyelesaikan 57 persen keluhan masyarakat di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Adapun dari 800 laporan masuk atas kendala yang terjadi, sebanyak 462 keluhan sudah selesai ditangani oleh Pertamina Patra Niaga hingga Senin (3/11).

Penanganan kompensasi diberikan kepada pelanggan dengan terukur dan sesuai prosedur. Pertamina Patra Niaga sampaikan permohonan maaf atas munculnya ketidaknyamanan atas laporan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU wilayah distribusi Jawa Timur.

Pertamina pastikan penyaluran produk BBM tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu dan juga memastikan seluruh produk yang disalurkan telah melalui proses pengawasan ketat, mulai dari terminal pengirim hingga lembaga penyalur resmi, sebagai wujud komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi, kompensasi akan diberikan secara terukur kepada pelanggan setelah melalui pengecekan yang telah divalidasi oleh bengkel mitra Pertamina.

"Kompensasi akan diberikan kepada pelanggan yang terdampak setelah proses pemeriksaan dan validasi dari bengkel mitra selesai dilakukan," tegas Ahad.

Selanjutnya Ahad menjelaskan, sebagai bentuk keterbukaan layanan publik, Pertamina sebagai diinformasikan sebelumnya telah membuka layanan posko dan bengkel kerjasama.

Layanan ini masih dibuka sampai dengan tanggal 10 November atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.